Achtungserfolg für Moerser Tischtennis-Spieler Ismet Erkis schrammt knapp an DM-Medaille vorbei

Knapp 500 Spielerinnen und Spieler haben an den deutschen Tischtennis-Senioren-Meisterschaften in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) teilgenommen. Einer davon war Ismet Erkis. Der NRW-Liga-Spieler des TuS 08 Rheinberg hatte sich Ende Dezember zum WTTV-Landesmeister in der Altersklasse Ü45 gekrönt und damit für die Titelkämpfe qualifiziert. In der Nähe von Hamburg schaffte der 47-Jährige nach Siegen gegen Christian Fürst aus Bayern und Stefan Englich (Hessen) den Sprung ins Achtelfinale, wo sich der Moerser mit 3:0 gegen Wolfgang Dörner (Hessen) durchsetzte. Gegen den späteren Finalisten Dirk Keller (Pfalz) lag Erkis im Viertelfinale schon mit 2:0 Sätzen vorne, verpasste die Medaillenränge nach der 2:3-Niederlage gegen den Regionalliga-Spieler aus Kaiserslautern jedoch knapp. Im Mixed-Wettbewerb mit der Hamburgerin Sandra Opitz sowie im Ü45-Herren-Doppel an der Seite von Marcel Sitran (WTTV) war jeweils im Achtelfinale Schluss. Ende Juni nimmt der Moerser im norwegischen Sandefjord an der Senioren-Europameisterschaft teil.