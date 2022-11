Im Kader der Feuerwehr-Nationalmannschaft : Brandmeister Tim Haal trägt den Adler auf der Brust

Brandmeister Tim Haal in seiner Berufskleidung. Foto: Feuerwehr

Kleve/Xanten Hinter dem gebürtigen Xantener liegt der erste Trainingslehrgang mit der Feuerwehr-Nationalelf. Der Oberliga-Fußballer vom 1. FC Kleve wurde in den Kader aufgenommen. Der 33-Jährige stand in Dresden in zwei Testspielen als Innenverteidiger auf dem Rasen.

Tim Haal hat’s geschafft. Der gebürtige Xantener, der beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve spielt, gehört fortan dem Kader der Feuerwehr-Nationalmannschaft an. „Du darfst gerne wiederkommen“, sagte Bundestrainer Heinz-Jürgen Pieper nach dem dreitägigen Sichtungslehrgang in Dresden zu ihm. Haal, der vor einem Jahr seine Ausbildung zum Brandmeister abgeschlossen hatte, war erstmals von dem Coach eingeladen worden. „Es war ein mega Gefühl, im Nationaltrikot auf dem Rasen zu stehen. Das Trikot saß perfekt“, sagte der 33-Jährige, dessen Fußball-Karriere beim TuS Xanten und SV Vynen-Marienbaum begann.

Tim Haal fühlte sich im Nationalteam sofort gut aufgenommen. „Die Kollegen sind alle supernett. Jeder nahm den Lehrgang und die Testspiele ernst, das war kein Larifari.“ Der Defensivakteur stand bei den 4:2-Siegen über den Dresdener SC und SC Freital jeweils 90 Minuten als Innenverteidiger auf dem Platz. Er trug wie beim 1. FC Kleve das Trikot mit der Rückennummer 17. „In beiden Spielen hatte ich eine sehr gute Kopfballchance. Gegen Dresden ging der Ball knapp neben den Pfosten, gegen Freital hat der Torwart klasse gehalten.“

Fußballer Tim Haal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Foto: Feuerwehr