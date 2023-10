Erster offizieller Einsatz im DFB-Trikot Xantener Tim Haal wird erneut den Adler auf der Brust tragen

Ein erstes Fußball-Länderspiel im zarten Alter von 34 Jahren zu bestreiten – so etwas nennt man wohl eine „Spätzündung“. Das würde durchaus zutreffen, wenn man vom reinen Leistungssport spricht. Bei Tim Haal, dem Spätberufenen, sieht das jedoch ganz anders aus. Der Routinier mit viel Erfahrung nach verschiedenen Stationen in der Oberliga ist erst im vierten Jahr Berufs-Feuerwehrmann. Also konnte er von Bundestrainer Heinz-Jürgen Pieper (Münster) auch gar nicht viel früher entdeckt werden. Mit der deutschen Feuerwehr-Nationalmannschaft wird Haal am Donnerstag in Toulouse das Länderspiel gegen Frankreich bestreiten. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr.