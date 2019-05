SV Sonsbeck : Thomas Vtic wird Losings neuer Co-Trainer

Sonsbeck Außerdem wurde der 20-jährige Stefan Hüpen als neuer Ersatzkeeper aus Straelen verpflichtet. Zwei Akteure haben zudem ihre Verträge verlängert.

Unabhängig von der Liga hat die Sportliche Leitung um Heiner Gesthüsen nun weitere Personalien bekannt gegeben. Der neue Cheftrainer Heinrich Losing wird mit Thomas Vtic einen neuen Co-Trainer bekommen. Vtic, wohnhaft in Wardt, kennt sich im Umfeld aus seinen Trainerstationen beim SSV Lüttingen und DJK Wardt bestens aus. Bis zum Sommer trainiert der 50-jährige noch die B-Jugendlichen des TSV Meerbusch. „Wir freuen uns über die Zusage von Thomas. Er hat ein großes Fußballfachwissen, kennt sich in der Umgebung aus, verfügt über ein großes Netzwerk im Jugendbereich und hat jahrelange Erfahrung im Trainergeschäft unter anderem auch mit jungen Spielern“, meinte Gesthüsen.

Als Ersatzkeeper wird Stefan Hüpen zum SVS wechseln. Der 20-Jährige kommt vom SV Straelen, ist dort dritter Torwart im Regionalliga-Kader und kam in dieser Spielzeit auf 24 Einsätze in der Reservemannschaft. In der vergangenen Saison bestritt Hupen zwölf Einsätze für die erste Mannschaft in der Oberliga. „Da Jonas Grüntjens beruflich im Schichtdienst arbeitet und nicht immer zur Verfügung steht, mussten wir auf der Torhüterposition noch etwas machen. Stefan ist ein talentierter Keeper, dem die Zukunft gehört und er soll von Tim Weichelt lernen“, erklärte der Sportliche Leiter.