Fußball-Landesliga : Vtic verlässt den SV Sonsbeck

Sonsbeck Der Ex-Profi wird in der neuen Saison beim Weseler SV an der Seitenlinie stehen.

Der Abteilungsvorstand des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck muss für die nächste Saison einen neuen Co-Trainer finden. Thomas Vtic wird am Sommer beim C-Ligisten Weseler SV an der Seitenlinie stehen. „Vor allem der Zeitfaktor war für mich entscheidend. Bei einer unterklassigen Mannschaft mit zwei Trainingseinheiten in der Woche und kürzeren Fahrten zu den Auswärtsspielen ist der Aufwand wesentlich geringer“, sagt der Xantener, der zu seiner aktiven Zeit für den WSV in der Landesliga auflief. Als mich Vorstandsmitglied Frank Schüring fragte, ob ich Bock habe, etwas Neues aufzubauen, war sofort mein Interesse geweckt.“