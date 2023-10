Neuer Coach kommt vom Niederrheinligisten Thomas Seibel trainiert nun die Frauen des SSV Lüttingen

Seibel, in der IT-Abteilung beim Neukirchener Erziehungsverein tätig, hat sich vor seinem Engagement bei den SSV-Frauen einige Spiele des Teams angesehen. Sein Eindruck: „Spielerisch und technisch läuft es gut. Was fehlt, sind die notwendigen Tore, um ein Spiel für sich zu entschieden.“ Wie gehabt ruft Seibel, inzwischen in Kevelaer-Wetten wohnhaft, seine Fußballerinnen künftig zwei Mal in der Woche zum Training. „Ich weiß, dass es schwierig ist, viele meiner Spielerinnen studieren auswärts oder arbeiten außerhalb von Lüttingen. Das sind Probleme, mit denen wir und auch andere Clubs zu kämpfen haben. Aber wir arbeiten gemeinsam mit dem Vorstand daran, Verbesserungen zu schaffen.“