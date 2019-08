Fußball : „Die Grätsche“ verlässt mit Abschiedsspiel den Rasen

Xanten Thomas Nuske vom SV Vyma beendet seine aktive Fußball-Karriere. Zum großen Finale am Freitagabend hat er viele ehemalige Weggefährten eingeladen.

Thomas Nuske hat viel für den SV Vyma und die beiden Vorgängervereine getan. Schon als A-Jugend-Spieler trainierte er eine Nachwuchsmannschaft. In den Folgejahren hörten etliche Talente in verschiedenen Altersklassen auf seine Kommandos. Nuske stand auch bei der ersten Senioren-Mannschaft an der Seitenlinie. In der Saison 2012/13 rettete er mit Peter Artz die Elf vor dem Abstieg in die C-Liga. „Wir kamen in der Winterpause und sind mit der Truppe sogar noch Neunter geworden. Das war unglaublich.“