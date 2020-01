Ehrenamt im RV Eintracht Veen : Standarten-Träger seit 60 Jahren: „Es erfüllt mich mit Stolz“

Theo Kühnen ist seit 60 Jahren Standarten-Träger beim RV Eintracht Veen. Der Landwirt erläutert, was seine Aufgaben sind.

Herr Kühnen, was bedeutet es für Sie, über einen so langen Zeitraum zur Standarte zu gehören?

Kühnen Die Standarten-Träger sind zu verschiedenen festlichen Anlässen des Vereins in adretter Kleidung dabei. Früher hatten wir schwarze Kleidung, sind jedoch im Laufe der Zeit neu eingekleidet worden. So sind wir zum Beispiel auch bei Goldhochzeiten im Dorf oder Beerdigungen dabei. Daher haben wir im Verein auch zwei Standarten – eine für freudige und eine für traurige Anlässe.

Kühnen Eintracht, Ehrlichkeit und Freude im Verein. In dem Zusammenhang denke ich gerne an meine Goldhochzeit zurück. Drei Pferde mit Standarte voraus, meine Frau und ich in der Kutsche und drei Pferde dahinter – das war ein prachtvolles Bild. Auch die zahlreichen Standarten und Fahnen in der Kirche waren einfach nur traumhaft.