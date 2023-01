Fußball-Testspiel 3:2 – SV Sonsbeck trifft in Asberg auf den letzten Drücker

Im letzten Härtetest vor dem Re-Start am kommenden Samstag um 18 Uhr beim KFC Uerdingen hat dem Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck mit dem Spitzenreiter der Landesliga, SV Scherpenberg, ein starker Testspielpartner gegenübergestanden. Nachdem die Rot-Weißen in der vergangenen Saison beide Punktpartien gegen die Moerser verloren hatten, gewann die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing am Sonntag auf Asberger Kunstrasen mit 3:2 (1:1). Den entscheidenden Treffer erzielte Luca Janßen mit dem Schlusspfiff.