Jahreshauptversammlung macht Mut : TC Rheinberg Grün-Weiss trotzt der Corona-Pandemie

Rheinberg Die Mitgliederzahl des Tennisclubs ist um 77 auf jetzt 347 gestiegen. Eine Umfrage in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum zeigt, dass sich der Verein in die richtige Richtung entwickelt.

„Es gab besondere Aktionen in schwierigen Zeiten“, sagte Vorstandsmitglied Claudia Wittkamp. Trotz der Pandemie ging die Zahl der Mitglieder nach oben – von 270 am 1. Januar 2020 auf 347 am 1. Juli 2021.

Eine Umfrage in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum zeigte, dass sich der TC Rheinberg Grün-Weiss in die richtige Richtung entwickelt. Es gebe eine hohe Zufriedenheit der Mitglieder und Identität mit ihrem Club, so Wittkamp. Dieses Zugehörigkeitsgefühl hätten sie „ganz besonders deutlich bewiesen“, als die Club-Organisatoren im Winter vor besondere Aufgaben gestellt wurden. Zwei Wasserschäden im Sanitärbereich sowie die Corona-bedingte Schließung der Tennishalle „mit all den Konsequenzen der fehlenden Einnahmen mussten möglichst gut überwunden werden“.