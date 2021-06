Tennis-Herren in der 1. Verbandsliga auch auswärts erfolgreich : Zweiter Saisonsieg für den SV Budberg

Ivan Sabanov war für den SV Budberg im Einzel und Doppel erfolgreich. Foto: Armin Fischer (arfi)

Budberg Die Herren-Mannschaft setzte sich in der 1. Verbandsliga in Mülheim mit 7:2 durch. An seinem Hochzeitstag steuerte auch Sven André einen Einzelpunkt bei.

Sven André hat eine verständnisvolle Ehefrau. Trotz Hochzeitstag gehörte der Tennisspieler des SV Budberg der Herren-Mannschaft an, die in der 1. Verbandsliga an zweiten Spieltag zum zweiten Saisonsieg kam. André gewann sein Einzel an Position sechs mit 6:1, 7:6. Das Doppel ließ er dann aber aus, stattdessen stand Sven Kolberg neben Simon Pfau am Netz. Denn bereits nach den Einzeln war klar, dass der Kahlenberger HTC dem SVB unterlegen sein wird.