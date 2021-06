Tennis : Tennis: Traumstart für Alpen und Budberg

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck Die Herren des SV Budberg haben in der 1. Verbandsliga mit 8:1 gewonnen. Die Viktoria siegte in der 2. Verbandsliga mit 7:2. Eine Niederlage kassierte hingegen der TC Sonsbeck.

Der SVB spielte wie ein Aufstiegsaspirant, doch davon wollte Kapitän Mario Lesic nichts wissen: „Es ist besser gelaufen als gedacht. Die Niederrheinliga ist aber noch ganz weit weg. Erst mal abwarten, wie die anderen drei Spiele vor den Sommerferien laufen.“ Gegen Düsseldorf ließen die 28-jährigen Zwillinge aus Kroatien oben nichts anbrennen. Matej und Ivan Sabanov gewannen glatt in zwei Sätzen. Vincent van den Honert, Lesic und Sven André hatten ebenfalls keine großen Probleme, ihre Partien durchzubringen. So ging’s mit einem 6:0 in die Doppel-Paarungen. Die einzige Budberger Niederlage am ersten Spieltag musste André mit Tom Hübel hinnehmen. Weiter geht’s für die SVB-Herren am nächsten Samstag beim Kahlenberger HTC. Die Mannschaft aus Mülheim an der Ruhr unterlag in Dinslaken mit 3:6.