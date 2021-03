Sonsbeck : TC Sonsbeck ist bereit für die Rückkehr auf den Tennisplatz

Sonsbeck Die Voraussetzungen sind geschaffen, die Mitgliederzahlen stabil. Beim TCS freut man sich auf die anstehende Medensaison – hofft aber gleichzeitig, dass diese überhaupt möglich sein wird.

Ende April, Anfang Mai soll die neue Sommer-Saison beginnen. So hat es der Tennis-Verband Niederrhein vor kurzem festgelegt. Die Gruppen sind eingeteilt, allerdings fehlen noch die Spielpläne. Und weil die Corona-Pandemie weiterhin den Alltag bestimmt, können die Vereine nicht wirklich planen. Hinter vielen Terminen stehen Fragezeichen. Das ist beim TC Sonsbeck nicht anders. Benedikt Giesbers, Sportwart und Sprecher der Herren 30, hofft mit Blick auf die Inzidenz-Zahlen, dass überhaupt um Meden-Punkte gespielt wird. „Egal, wie die Saison auch aussehen mag, Hauptsache wir können überhaupt auf dem Platz stehen“, sagt er.

Die Voraussetzungen sind in Sonsbeck geschaffen, die Aufbereitung der sieben Ascheplätze ist bereits erfolgt. Die neue Heizungsanlage wird gerade installiert, die neue Theke fürs Clubhaus eingebaut. Der Vorstand geht davon aus, dass irgendwann Anfang April wieder die Bälle über die Netze geschlagen werden können. Einen Termin für die offizielle Saisoneröffnung gebe es derweil aber noch nicht, sagt Sina Klimbusch, die zweite Jugendwartin. Sie freut sich wie der TCS-Vorsitzende Michael Klewes darüber, dass die Mitgliederzahl (etwa 220) trotz der jetzt einjährigen Corona-Krise stabil geblieben ist.

Damit das auch so bleibt, wird beim Sonsbecker Tennis-Club die Nachwuchsförderung groß geschrieben. Klimbusch und Jugendwart Tim Kollert wollen weitere Mädchen und Jungen fürs Tennisspiel begeistern. Besonders stolz sind die zwei auf die Mini-Mannschaft, die es seit dem vergangenen Jahr gibt. Wieder geplant ist ein Sommercamp in den großen Ferien, ein Ausflug in einen Freizeitpark soll den Zusammenhalt weiter fördern. Zwei Jugend-Teams wurden für die Meden-Saison gemeldet.