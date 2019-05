Tennis : Herren 40 des TC Rheinberg unterliegen in Krefeld deutlich

Rheinberg Die Aufsteiger haben zum Auftakt der Freiluft-Saison keine Chance gegen Krefeld. Dafür feiern die Herren 50 und die Mannschaft der offenen Klasse erste Erfolge.

Die kassierten die Herren 40 als Aufsteiger beim TC GWG Krefeld. Dort scheiterten sie an den starken Gastgebern und ihren schwachen Nerven. So unterlagen Timo Jatzwauk (9:11 nach 9:7-Führung) sowie Michael Schiffer im Spitzeneinzel jeweils hauchdünn im Champions-Tiebreak. Marc Holtkamp, Edgar Rohrbach und Patrick Passmann waren bei ihren glatten Niederlagen hingegen chancenlos. Für den Ehrenpunkt im Einzel sorgte an Position drei Thilo Capelle mit einem ungefährdeten Zwei-Satz-Erfolg. Folglich wurden die bedeutungslosen Doppel nicht mehr gespielt, am Ende stand eine 2:7-Niederlage zu Buche. Nun sind die Grün-Weißen am 18. Mai beim TC GW Neuss zu Gast.