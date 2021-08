Tennis : Tennis: SVO ist zufrieden mit 2. Orsoy Open

Tim Stuber vom TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen trat in Orsoy in der Klasse Herren 30 an, verlor im Halbfinale aber gegen Claudio Girardi. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Insgesamt 61 Aktive nahmen am Leistungsklassen-Turnier teil. Für 2022 ist die dritte Auflage geplant – allerdings soll der Termin anders gelegt werden.

Trotz Ferienzeit in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig laufender Fernseh-Übertragung der Olympischen Spiele – die zweite Auflage der Orsoy Open hat nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. 61 Meldungen verzeichneten die Offiziellen des gastgebenden SV Orsoy, die beim einwöchigen Turnier, bei der es um Punkte für die Leistungsklassen ging, ans Netz gingen. Die Orsoy Open wurden anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens des SV Orsoy aus der Taufe gehoben, mussten 2020 wegen der Pandemie allerdings ausfallen. Einen Höhepunkt verzeichneten die Orsoyer bereits am ersten Tag. Da wurde die neue, zumeist in Eigenleistung errichtete Flutlichtanlage, in Betrieb genommen.

Bei den Herren I zeigte Silas Baumbach, dass er mit Bällen aller Art umgehen kann. Der Torjäger, der zur kommenden Saison bei den Fußballern von Concordia Rheinberg wieder auf Torejagd gehen will, zeigte auch auf dem Tennisplatz sein Können und schaffte es bis in das Finale. Hier allerdings musste Baumbach, der für den gastgebenden Vereins an Netz trat, die Überlegenheit seines Kontrahenten Marcel Sanner anerkennen. Mit 6:1, 6:4 gewann Sanner, der für den Regionalligisten Lintorfer TC antritt. Ebenfalls war der Gastgeber durch Denis Schieg bei den Herren II im Finale vertreten. Aber auch ihm gelang es nicht, die Siegertrophäe im Ort zu belassen. Schieg unterlag Carsten Wulff (TC Issum) mit 4:6 und 2:6.

Mit insgesamt 27 Teilnehmern aus den Reihen des SV Orsoy war die Klasse der Herren 30 überaus gut besetzt. Allerdings hatten die einheimischen Cracks mit dem Ausgang des Turniers in dieser Altersklasse nichts zu tun. Im Finale standen sich Thomas Schrader (TC Grün-Weiß Rheinberg) und der Issumer Claudio Girardi gegenüber. Mit einem 6:4, 1:6, 10:7-Erfolg sorgte Schrader dafür, dass der Sieg innerhalb der Rheinberger Stadtgrenzen blieb. „Es war das Spiel, was am meisten an die Nerven ging“, stellte Adrian Fertykowski, Sportwart des SV Orsoy, nach den sieben Turniertagen fest.

Bei den Damen wiederholte derweil Melanie Geldsetzer ihren Sieg aus dem Premierenjahr 2019. Die Spielerin des SV Budberg bezwang in einem reinen Rheinberger Finale Fenja Günther vom TC Grün-Weiß Rheinberg deutlich mit 6:0 und 6:0.