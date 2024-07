Nach dem Aufstieg in die Tennis-Niederrheinliga SV Budberg sucht Topspieler für Herren-Mannschaft

Lesic ist froh, dass die Niederländer Julian Desousa sowie Vincent van den Honert signalisiert haben, weiter für Budberg am Netz stehen zu wollen. Sollte der SVB tatsächlich mit einer neuen Nummer 1 in die Niederrheinliga-Spielzeit gehen, dann würden Desousa und van den Honert die Plätze dahinter einnehmen. Simon Pfau wäre als Nummer vier eingeplant. Dahinter könnten sich die Routiniers Lesic sowie Sven André einreihen. „Gespräche mit Kandidaten werden geführt. Es gibt aber noch nichts Konkretes“, so Lesic, der bei der 2:7-Pleite in Kaiserswerth nicht auf dem Platz stand.