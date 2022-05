Stabwechsel in der Orsoyer Tennis-Abteilung : Stephan Karl beerbt Rolf Rothgang als Vorsitzender

Stabwechsel in der Orsoyer Tennis-Abteilung

Rolf Rothgang (rechts) war mehr als 40 Jahre als Funktionär in der Tennis-Abteilung des SV Orsoy tätig. Foto: Verein

Rheinberg Auf der Hauptversammlung des SV Orsoy gab‘s stehende Ovationen für den langjährigen Tennis-Abteilungsleiter. Der Padel-Platz wird vorerst nicht gebaut. Es gibt einen deutlichen Mitgliederzuwachs.

Über 40 Jahre hatte sich Rolf Rothgang in der Tennis-Abteilung des SV Orsoy engagiert. Auf der Hauptversammlung wurde der 1. Vorsitzende nun verabschiedet – mit lang anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen. Eine Ballonfahrt über „seine“ Anlage soll ihm den Rückzug leichter machen. Zudem wurde Rothgang zum Ehrenvorsitzenden der Tennis-Abteilung ernannt, zu seinem Nachfolger sein bisheriger Stellvertreter, Stephan Karl, gewählt.

2. Vorsitzender ist nun Dennis Schieg. Geschäftsführer Thomas Faasen, Sportwart Adrian Fertykowski und Clubhaus-Verwalterin Bärbel Rothgang wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Ziele, die sich der Vorstand fürs Sportjahr 2021 gesetzt hatte, wurden durchweg erreicht. So verfügt der SVO jetzt über eine Flutlichtanlage auf zwei Plätzen, und der Bau eines Kinderspielplatzes wurde in Angriff genommen. Die Mitgliederzahl hat sich um über 30 Prozent auf derzeit 149 erhöht.