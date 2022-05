Tennis-Niederrheinliga : Budberg erwischt Auftakt nach Maß

Sven André gehört auch in der Niederrheinliga dem Budberger Herren-Team an. In Dinslaken gewann er sein Einzel an Position sechs in zwei Sätzen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg/Moers Die aufgestiegenen SVB-Herren starteten mit Neuzugang Mirza Basic an der Spitze mit einem 7:2-Erfolg in Dinslaken in die Sommer-Saison. Die Asberger Damen unterlagen in Düsseldorf mit 2:7.

Die Tennis-Herren des SV Budberg haben erstmals in der Vereinsgeschichte in der Niederrheinliga am Netz gestanden – und gleich die ersten Punkte eingesammelt. Der Aufsteiger setzte sich am ersten Spieltag in der Gruppe 1 auf der Anlage der Dinslakener TG Blau-Weiß mit 7:2 durch. „So kann‘s natürlich weitergehen“, sagte Kapitän Mario Lesic, der sich besonders darüber freute, dass viele Fans aus Budberg vor Ort waren.

Einen Einstand nach Maß erlebte der Bosnier Mirza Basic, die neue Nummer eins des SVB. Der 30-jährige Davis-Cup-Spieler fertigte im Spitzeneinzel Dominik Pfeiffer mit 6:1, 6:0 ab. Auch die beiden anderen Vollprofis in der Budberger Mannschaft, die kroatischen Sabanov-Zwillinge, hatten wenig Mühe, ihre Partien für sich zu entscheiden. Matej Sabanov schlug Joris Bodin 6:0, 6:1, sein Bruder Ivan Roderik Franken 6:3, 6:4. Weil Vincent van den Honert am Tag vor der Begegnung erkrankt abgesagt hatte, rutschte Lesic ins Team. Der Routinier besiegte Daniel Lingen ebenfalls in zwei Sätzen (6:4, 6:1).

Info Andreas Pfau hat es bei den Herren 50 eilig 2. Verbandsliga Die Budberger Herren 50 waren ebenfalls zum Auftakt erfolgreich. Sie setzten sich auf heimischen Tennisplätzen mit 5:4 gegen die TS Rahm durch. Andreas Pfau gewann sein Spitzeneinzel im Schnelldurchgang (6:2, 6:0). Zudem siegten Torsten und Michael Meininghaus in zwei Sätzen. Ralf Hohnrodt verlor deutlich, während sich Ralph Hippler und Jürgen Renner erst im Matchtiebreak (jeweils 7:10) geschlagen gaben. Meininghaus/Christian Weber waren zu zweit erfolgreich. Das Doppel zwei ging kampflos an die Budberger, Pfau/Hohnrodt unterlagen knapp.

An Position sechs steuerte Sven André den fünften Einzelpunkt bei, indem er gegen Christian Hörscher 6:4, 6:0 gewann. Lediglich Simon Pfau musste seinem Gegenüber gratulieren. Der Youngster unterlag Luuk van Randwijk zweimal 4:6. Pfau verlor ebenfalls sein Doppel mit Tom Hübel 3:6, 4:6. Die Sabanovs hatten es im Spitzendoppel eilig und wiesen Pfeifer/Hörscher mit 6:0, 6:1 in die Schranken. Basic/Lesic mussten für ihren Punkt mehr tun gegen Bodin/van Randtwijk (7:5, 6:3).

Für die Budberger geht‘s am Samstag, 13 Uhr, mit der Partie beim TC Kaiserswerth weiter. Dann wird der Ungar Kristijan Juhas sein Debüt beim Aufsteiger geben, für den auch nach dem Kantersieg zum Auftakt allein der Klassenerhalt zählt, wie Lesic noch bemerkte.

Einen klassischen Fehlstart erlebten die Damen des TC Sportpark Asberg in der Niederrheinliga. Beim TC Blau-Schwarz Düsseldorf unterlagen sie deutlich mit 2:7. Der personell geschwächte Aufsteiger lag nach der ersten Runde schon mit 0:3 zurück. Britt Schreuder, Mareike Rohrbach und Lotte van de Heuwel waren in ihren Einzeln jeweils ohne Satzgewinn geblieben. Besser lief es für die Gäste dann in der zweiten Hälfte. Zwar ging auch Ajla Efendic leer aus, aber Lani Tümmers und Daphne van de Heuwel konnten immerhin für einen 2:4-Zwischenstand verkürzen. In den Doppeln sorgte Regionalliga-Absteiger Düsseldorf dann aber schnell für klare Verhältnisse. Lediglich Schreuder/Tümmers schafften den 1:1-Satzausgleich, unterlagen dann aber im Champions-Tiebreak mit 7:10.

„Das ist sicherlich nicht der beste Auftakt, den man sich vorstellen kann“, gab Asbergs Sportwart Dietmar Hirschel zu. „Aufgrund einiger Ausfälle wussten wir ja schon vorher, dass es schwer werden würde. Trotzdem hätten wir meiner Meinung nach nicht unbedingt verlieren müssen. Britt und Mareike waren mit ihren Leistungen nicht ganz zufrieden. In Topform hätten sie sicherlich beide gute Siegchancen gehabt.“

Ergebnisse: Franziska Etzel – Britt Schreuder 6:1, 6:4; Katharina Herpertz – Daphne van de Heuwel 6:3, 0:6, 6:10; Antonia Roessli – Mareike Rohrbach 6:1, 6:3; Celina Baltes – Lani Tümmers 3:6, 4:6; Laureen Klein – Lotte van de Heuwel 6:0, 6:2; Wiebke Kröll – Ajla Efendic 6:2, 6:0; Herpertz/Roessli – Schreuder/Tümmers 6:3, 3:6, 10:7; Etzel/Kröll – D. van de Heuwel/Rohrbach 7:6, 6:3; Baltes/Klein – L. van de Heuwel/Efendic 6:1, 6:0.

Am kommenden Samstag treffen die Asberger Damen um 13 Uhr in ihrem ersten Heimspiel auf den TC Rheinstadion.

(put/BB)