Tennis-Niederrheinliga : Budbergs Herren begraben Aufstiegstraum

Tom Hübel gehörte am vorletzten Spieltag dem Budberger Niederrheinliga-Team an. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Das ersatzgeschwächte Team um Mario Lesic unterlag dem Oberhausener THC unglücklich mit 4:5 und musste Tabellenplatz eins räumen. Vor dem finalen Spieltag sind die Chancen auf den Gruppensieg auf ein Minimum gesunken. Am Samstag geht’s zu Hause gegen den Gladbacher HTC II.

„Ich habe eigentlich keine große Hoffnung mehr, dass wir doch noch Meister werden“, so Lesic. Der SVB müsste am kommenden Samstag zu Hause gegen den Gladbacher HTC II auf jeden Fall mit 9:0 gewinnen. Zudem liegt Bredeney in der Tabelle bei den Sätzen deutlich vorne (86:13 zu 69:29). Glückwünsche wollte Lesic aber dann doch noch nicht nach Essen schicken. Der Spitzenreiter hat am nächsten Wochenende spielfrei.