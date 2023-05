4:5-Pleite in der Tennis-Niederrheinliga Herren des SV Budberg rutschen weiter ab

Die Tennis-Herren des SV Budberg sind in ihrer Niederrheinliga-Gruppe auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Sie unterlagen dem Gladbacher HTC II mit 4:5. Es war am dritten Spieltag die zweite Saison-Pleite. Die beiden Einzelpunkte holten Mario Lesic durch einen Zweisatzerfolg über Robin Ebeling (7:5, 6:4) sowie Sven André, der den wesentlich jüngeren Maico Egbers bravourös niederkämpfte (6:7, 7:5, 10:7). Teun Rozenberg war im Spitzenmatch gegen Tim Sandkaulen chancenlos (1:6, 1:6). Zudem unterlagen Vincent van den Honert, Simon Pfau sowie Moritz Schroeter. Im Doppel waren Lesic/André im Match-Tiebreak erfolgreich. Zudem ging das zweite Doppel mit Schroeter/van den Honert an die Budberger. Die beiden gegnerischen Niederländer hörten am Ende des zweiten Durchgangs auf, nachdem die Hausherren das erste Doppel für sich entschieden und die Partie damit gewonnen hatten. „Am nächsten Samstag beim Oberhausener THC muss was Zählbares her, ansonsten wird’s eng mit dem Klassenerhalt“, sagte Kapitän Lesic.