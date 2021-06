Tennis in der 2. Verbandsliga : Alpener Doppel sind deutlich überlegen

Kreis Nach dem 6:3-Heimsieg über GW Langenfeld müsste der Klassenerhalt für die Viktoria-Herren fix sein. Die Sonsbecker Herren 30 und Xantener Herren 40 treten auf der Stelle.

Am zweiten Spieltag haben die Tennis-Herren von Viktoria Alpen nochmals deutlich gemacht, war für ein Potenzial in ihnen steckt. Durch das 6:3 im ersten Heimspiel der 2. Verbandsliga über GW Langenfeld stehen sie auf Tabellenplatz zwei. Der Klassenerhalt müsste fix sein.

Durch die klaren Einzelsiege von Stuart Rehfuß, Tommie van Gruijthuijsen und Phillipp Hammerschmidt wurde der Grundstein gelegt. Marius Holtbrink musste der Corona-Impfung Rechnung tragen und gab nach dem ersten Satz sein Einzel ab, um sich fürs Einser-Doppel zu schonen. Diese Rechnung ging auf, denn an der Seite von Gruijthuijsen gab’s ein 6:3, 6:1. Noch klarer behielten Rehfuß/Hammerschmidt die Oberhand, sie gaben lediglich zwei Spiele ab. Die deutliche Überlegenheit im Doppel komplettierten Lukas Holtbrink/Steffen Hoffmann (6:4, 6:4). Für die Alpener geht’s erst am 3. Juli daheim gegen BW Bottrop weiter.

Die Herren 30 des TC Sonsbeck sind in ihrem ersten Heimspiel der 2. Verbandsliga gegen den TC RAWA Essen mit dem letzten Aufgebot angetreten. Drei Spieler fielen aus. So kam die 2:7-Niederlage nicht von ungefähr. In der ersten Runde war nur Hendrik Schulz an Position zwei erfolgreich (6:2, 6:2). Tim Kollert ließ sich erst im Match-Tiebreak bezwingen (2:6, 6:3, 6:10). „In der zweiten Runde war in allen Partien ein Sieg möglich. Leider haben wir alle drei Spiele knapp verloren und dann die Doppel aufgeteilt“, sagte Kapitän Benedikt Giesbers. Sein Gesamtresümee: „Die Gegner waren viel besser im Schlag, haben weniger Fehler gemacht und verdient gewonnen.“