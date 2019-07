Letzter Spieltag in der 2. Tennis-Verbandsliga : Viktoria-Herren wie im Rausch

Kreis Tennis, 2. Verbandsliga: Alpen fertigte den Tabellenführer mit 8:1 ab. Die Herren 55 der Viktoria sind abgestiegen.

Die 1. Herren von Viktoria Alpen zeigten zum Abschluss vielleicht ihre beste Saison-Partie. Sie bezwangen Tabellenführer TV Osterrath II mit 8:1. Der Gegner trat keineswegs mit Ersatzleuten an, weil der Aufstieg bereits gesichert war, sondern reiste mit einer Top-Mannschaft an. Lediglich Stuart Rehfuß musste in den Match-Tiebreak. Leon Lobach, Philipp Hammerschmidt, Patrick Klein, Felix van Berck und Lukas Holtbrink erledigten ihre Aufgabe souverän. Nach dem Zwischenstand von 6:0 einigte man sich – auch wegen der hohen Temperaturen –, die Doppel nicht mehr auszutragen Die Alpener belegen in der Abschlusstabelle einen guten Mittelfeldplatz und weisen sogar das beste Match-Punktergebnis der Gruppe 6 auf.