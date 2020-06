Tennis : Herren-Team von Viktoria Alpen startet zuversichtlich

So gehen die Herren von Viktoria Alpen in die neue Saison – hinten von links: Marius Holtbrink, Lukas Holtbrink, Philipp Hammerschmidt, Joel Krämer und Stuart Rehfuß; vorne von links: Tim Rosin und Felix Berck. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Am 11. Juni beginnt die neue Saison in der Zweiten Verbandsliga. Am ersten Spieltag ist die Mannschaft beim TC Moers 08 zu Gast. Nur Joel Krämer ist neu im Team. Stuart Rehfuß bleibt die Nummer eins.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Elsing

Tim Rosin spricht von einer „kuriosen Situation“. Was der Mannschaftsführer des Herren-Teams von Viktoria Alpen damit meint, ist der unvermittelte Start, mit dem es für die Viktoria am 11. Juni mit der Partie beim TC Moers 08 in die neue Saison in der Zweiten Tennis-Verbandsliga geht. „Der Trainingsbetrieb läuft gerade einmal zwei Wochen und jetzt geht es auch schon sofort los. Aber das gilt ja für alle anderen Teams auch. In der Hinsicht sind alle auf dem gleichen Stand“, sagt Rosin.

Die Herren der Viktoria gehen in ihre dritte Saison in dieser Spielklasse, und was sie dort zu leisten im Stande sind, zeigten sie am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als sie den Aufsteiger TV Osterath mit 9:0 bezwangen. Eine Garantie, wohin die Reise diesmal gehen wird, gibt es aber weder für Viktoria Alpen noch für die übrigen fünf Mannschaften, gegen die das Herren-Team antreten muss. „Es ist ja nicht nur aufgrund von Corona immer ein wenig wie eine Wundertüte. Die ersten Spiele werden dann etwas Aufschluss geben“, so Rosin.

Im Aufgebot des Verbandsligisten gibt es kaum Veränderungen. Nummer eins ist weiterhin Stuart Rehfuß. „Da hatten wir ein wenig Glück, denn von seinem Auslands-Semester in den USA ist er rechtzeitig wieder zurückgekehrt“, sagt Rosin. Hinter Rehfuß reihen sich die Niederländer Tommie van Gruijthuijsen und Leon Lobach ein. Neu ist nur Joel Krämer, der zuletzt verletzungsbedingt eine Pause einlegen musste. „Er wird eine gute Ergänzung sein“, so Rosin. Komplettiert wird der engere Kreis des Aufgebots durch Felix van Berck, Marius Holtbrink, Philipp Hammerschmidt, Tim Rosin und Lukas Holtbrink.