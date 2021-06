Tabellenführer in der Ersten Tennis-Verbandsliga : Herren des SV Budberg bleiben an der Spitze

Sven André setzte sich klar mit 6:3 und 6:0 gegen Moritz Borges durch. Foto: Armin Fischer (arfi)

Budberg Die Mannschaft setzt sich in der Ersten Verbandsliga mit 6:3 gegen BW Dinslaken durch. Damit bleibt das Team ungeschlagen. „Der Weg bis in die Niederrheinliga ist aber noch sehr lang“, sagt Kapitän Mario Lesic.

Aus Sicht der Herren des SV Budberg sieht die Tabelle der Ersten Tennis-Verbandsliga, Gruppe 2, nach dem dritten Spieltag sehr erfreulich aus. Das Team um Mario Lesic hat als einzige Mannschaft alle Begegnungen gewonnen und thront auf Tabellenrang eins. So wurde am Samstag im Top-Spiel auch die Dinslakener TG BW bezwungen. Der SVB setzte sich auf heimischen Plätzen mit 6:3 durch. Kapitän Lesic wollte dennoch nichts davon wissen, dass Budberg jetzt der große Aufstiegsfavorit sei. „Wir haben zwar gegen drei sehr starke Mannschaften gewonnen, doch bei uns muss bei der Aufstellung vorne alles passen. Daher ist der Weg bis in die Niederrheinliga noch sehr lang.“

Gegen die Dinslakener, die mit fünf Niederländern antraten, fiel Vincent van Honert krankheitsbedingt kurzfristig aus. So feierte Olivier Michalski an Position sechs sein Saison-Debüt. Er war gegen Roderik Hendrik Franken chancenlos (0:6,1:6). In den Spitzeneinzeln wanderten die Punkte klar an den Gastgeber. Matej Sabanov schlug an Position eins Ruben Konigs mit 6:1, 6:0. Vor rund 100 Zuschauern lieferten sich Ivan Sabanov und Joris Bodin ein hochklassiges Match, das Budbergs Nummer zwei mit 6:2, 6:3 für sich entschied. Simon Pfau machte es Jesse den Hartog schwer. Der Zähler ging mit 1:6, 6:3, 10:8 an die Gäste.