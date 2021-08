Tennis-Herren vor dem Niederrheinliga-Aufstieg : SV Budberg auf dem Weg zur Meisterschaft

Budberg Die Budberger Herren siegten in Giesenkirchen mit 9:0 und verteidigten die Tabellenführung. Im Einzel musste lediglich Simon Pfau kämpfen. Nächsten Samstag steht das Derby an.

In Giesenkirchen war schon vor dem ersten Aufschlag klar, dass die Gäste die Platzanlage als Sieger verlassen würden. Der Gegner trat ersatzgeschwächt an. So wurden alle Einzel und Doppel in zwei Sätzen gewonnen. Kämpfen musste lediglich Simon Pfau. Deutlich setzten sich die Sabanov-Brüder Matej und Ivan sowie Lesic, Sven André und Olivier Michalski durch. In allen drei Doppeln waren die Hausherren chancenlos. Die Sabanovs, Lesic/Pfau und André/Michalski ließen nichts anbrennen.

Zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, der Aufstieg in die Niederrheinliga, ist es nun nicht mehr weit. Am Samstag empfängt der SV Budberg die Kamp-Lintforter um 14 Uhr. Am 28. August geht’s noch zum Schlusslicht RW Düsseldorf. In beiden Spielen wird der Spitzenreiter in Bestbesetzung ans Netz gehen, wie Lesic ankündigte. Der Niederländer Vincent van den Honert rückt damit im Derby wieder an Position vier.