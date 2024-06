Derby-Sieg über BW Kamp-Lintfort SV Budberg schafft Wiederaufstieg in die Tennis-Niederrheinliga

Lesic stellt klar, dass der SVB auf jeden Fall in der Niederrheinliga antreten wolle: „Wir machen das. Für mich mit meinen 42 Jahren und den gleichaltrigen Sven André ist es wohl das letzte Mal in der Laufbahn, in dieser Klasse spielen zu können.“ Pfau werde auch in der nächsten Saison für Budberg am Netz stehen. Die Niederländer Desousa, der mittlerweile die ersten ATP-Punkte gesammelt hat, und van den Honert sollen „gehalten werden“, so Lesic. Gespräche mit potenziellen Zugängen habe es bereits gegeben.