Mehr Anfragen als Teilnehmerplätze Tennisturnier in Orsoy stößt an seine Grenzen

Eigentlich waren die Orsoyer Open 2019 als einer der Höhepunkte zum Hundertjährigen des Hauptvereins eingeplant. Doch das Turnier kam so gut, sodass entschieden wurde, es fest in den Terminkalender des Klubs aufzunehmen. Parallel zum 50. Geburtstag der Tennis-Abteilung erleben die Orsoyer Open ab diesem Freitag ihre fünfte Auflage. Angefangen mit 38 Akteuren 2019 ist das Leistungsklassenturnier mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Verbandsgebiet und sogar darüber hinaus geworden. Sportwart Adrian Fertykowski verzeichnete 132 Anmeldungen. Nicht alle Anfragen konnten berücksichtigt werden. Und so schlagen ab dem 9. August 118 Spielerinnen und Spieler am Gildenkamp auf. „Wir hatten sogar eine Meldung aus Bayern, die allerdings später wieder zurückgezogen wurde“, freut sich Fertykowski über die große Resonanz. Wegen der großen Teilnehmerfelder wurde das Turnier um einen Tag verlängert. Erstmals wird auf den vier Plätzen des SV Orsoy in sieben Klassen um Spiel, Satz und Sieg gekämpft.