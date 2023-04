Hammer-Auftakt in der Tennis-Niederrheinliga SV Budberg erwartet den Deutschen Meister Rochusclub Düsseldorf

Im Sommer 2022 wurden die Herren vom Rochusclub Düsseldorf Deutscher Tennis-Meister. Den Titel wird der Klub nicht verteidigen. Aus finanziellen Gründen wurde die Mannschaft aus dem Oberhaus zurückgezogen und für die Spielzeit 2023 in der Niederrheinliga gemeldet. Erster Gegner der Düsseldorfer in einer 8er-Gruppe ist am Samstag, 13 Uhr, der SV Budberg. „Es ist natürtlich ein ganz besonderes Spiel. Schade, dass wir nicht dort antreten. Dort habe ich schon Boris Becker spielen sehen. Wir sind klarer Außenseiter“, sagt SVB-Kapitän Mario Lesic. Die Budberger gehen mit einer umgebauten Mannschaft in die Saison, vier Niederländer gehören jetzt dem Kader an. Lesic: „Der Klassenerhalt wäre ein megagroßer Erfolg.“ Die Gäste haben als Nummer 1 Filip Horanský (Slowakei) gemeldet, der aktuell in der ATP-Weltrangliste auf Rang 346 geführt wird. Die Budberger treten am Samstag mit Teun Rozenberg, Vincent van den Honert, Simon Pfau, Sven André, Lesic sowie Tom Hübel an.