Tennis : TCX-Damen verlieren Duell der Unbesiegten

Alpen/Xanten Im Spitzenspiel der Bezirksklasse B bei GW Geldern unterliegen die Xantener Tennisspielerinnen knapp.

Viktoria Alpen Keine Chance hatte die zweite Herrenmannschaft der Viktoria in der Bezirksklasse D (BKD) beim 2:7 beim Gastspiel in Baerl. Lediglich Florian Krätzschmar im Einzel und Krätzschmar/Pell konnten punkten. Mit gleichem Ergebnis unterlag die dritte Herrenmannschaft dem TC Schaephuysen in der BKE und musste dabei ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen. Finn Völker und Lukas Grimm mit Moritz Gesing sorgten für die Punkte.

Erfolgreicher war die zweite Herren 40 (BKD), die im Abstiegsduell mit dem TC Sonsbeck die Oberhand behielt. Am Ende hieß es 6:3 für die Viktoria. Am letzten Spieltag kommt es nun zu einem spannenden Finale um den Klassenerhalt. Für die Herren 60 (BKC) gab es derweil im fünften Spiel die fünfte Niederlage. Mit 4:5 unterlag man der punktgleichen Mannschaft aus Rumeln-Kaldenhausen hauchdünn.

Einen knappen 5:4-Sieg landeten hingegen die Damen 40 in der Bezirksliga über BW Wickrath und wahrten damit die Chancen zum Aufstieg über die Relegation. Nach den Einzeln sah es nach einem klaren Sieg aus. Aber die Gäste stemmten sich vehement gegen die Niederlage. Die erste Damen 30 (BKC) festigte ihren Spitzenplatz durch ein umkämpftes 6:3 gegen den TV Lobberich. Ihren ersten Saisonsieg landete die zweite Damen 40 (BKC) beim TC Kapellen. In den Doppeln wurde der 5:4-Endstand gesichert.

TC Xanten Weniger erfolgreich lief es für die Xantener Damen 40 (BKC) gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SG TV Schwafheim/Homberger TV – sie unterlagen deutlich mit 1:8. In den Einzeln gelang nur ein Satzgewinn, alle anderen Einzel gingen relativ deutlich an den Tabellenführer. Den Ehrenpunkt im Doppel holten Kowollik/Drews. Am muss das Team gegen Viktoria Alpen II unbedingt gewinnen, wenn es noch die Chance auf den Klassenverbleib wahren will.