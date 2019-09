Tennis : Tennis-Abteilung der Viktoria beendet die Sommer-Saison

Fehlt Viktoria Alpen in der Winter-Saison: Top-Spieler Stuart Rehfuß. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Am Samstag finden die Finalspiele der Club-Meisterschaften statt, anschließend steigt die Abschlussfeier für alle Spieler und deren Gäste. Bereits am Montag beginnt dann die Wintersaison in der Halle.

(RP) Am kommenden Wochenende beendet die Tennis-Abteilung von Viktoria Alpen mit den Finalspielen ihrer Club-Meisterschaft die offizielle Sommersaison. Für Samstag sind in mehreren Altersklassen die Endspiele geplant, anschließend steigt die Saisonabschlussfeier. In mehreren Gruppen wurden bereits mehr als 80 Begegnungen ausgetragen, um die Endspielteilnehmer zu ermitteln. Neben den Finals wird es zudem ein buntes Rahmenprogramm geben, zu dem auch Gäste herzlich willkommen sind – inklusive der abschließenden Feier.

Bereits am kommenden Montag startet dann die Wintersaison in der Halle, die im vergangenen Jahr von der Tennisabteilung übernommen wurde. Für die Winter-Meden-Saison hat Viktoria Alpen insgesamt acht Mannschaften gemeldet. In der höchsten Klasse, der 2. Verbandsliga, starten die erste Herrenmannschaft in der offenen Klasse und die Herren 55. Da beide Teams in dieser Liga auf Gegner treffen werden, die sie bisher nicht kennen, ist eine Prognose zum Saisonverlauf aber nur schwer möglich.

Das Abschneiden werde auch davon abhängen, welche Spieler in der Winter-Spielrunde durchgängig zur Verfügung stehen, heißt es von Seiten der Viktoria. So wird die Nummer eins der ersten Herrenmannschaft, Stuart Rehfuß, wegen eines Auslandsstudiums in den USA vorerst nicht zur Verfügung stehen. Gleiches gilt in der Bezirksliga für die Damen 30, die zum Ende der Sommersaison bereits auf ihre Nummer eins Susanne Rous verzichten mussten. Sportwart Marc Roghmanns rechnet dennoch mit der einen oder anderen Überraschung und hofft auf eine erfolgreiche Wintersaison.