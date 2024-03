Stephan Karl bleibt Vorsitzender Orsoyer Tennis-Abteilung wird 50 und setzt auf künstliche Intelligenz

Das Leistungsklassen-Turnier ist nicht die einzige Tennis-Großveranstaltung auf der Anlage am Gildenkamp. Wie Fertykowski weiter bekannt gab, werden die Rheinberger Stadtmeisterschaften gemeinsam mit dem SV Budberg ausgerichtet. Abschließender Höhepunkt werden die Kreismeisterschaften sein, die der SVO mit den Budbergern am zweiten und dritten September-Wochenende durchführt. Wegen des engen Terminplans fallen die Klubmeisterschaften aus. Auf der Abteilungsversammlung kündigte der Vorstand zudem an, mit dem Start der Sommersaison mittels der Wingfield-Technologie den Mitgliedern auf Platz eins ein neues Tenniserlebnis anzubieten.