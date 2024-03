Jahreshauptversammlung Becker gibt beim TC Xanten sein Comeback als Sportwart

Der 1. Vorsitzende mahnte „etwas mehr ehrenamtliches Engagement“ an. Denn: Je weniger die Mitglieder bei der Platzpflege auch vor der Saison mit Hand anlegen, desto mehr Arbeiten müssen an Fremdfirmen abgegeben werden, was wieder Kosten verursacht. In dem Zusammenhang wies er darauf hin, dass der TCX dringend jemand für die Platzpflege während der Saison sucht.