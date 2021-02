Sportpolitik : TC Xanten ärgert sich über den Stadtsportverband

Xanten Der Tennis-Verein habe bereits im April 2020 einen Antrag eingereicht, um Fördermittel für die Parkplatz-Sanierung zu erhalten. Doch beim SSV rege sich nichts und niemand.

Zwei größere Projekte stehen für den Tennisclub Xanten aktuell auf der Agenda. Zum einen wird es noch in diesem Jahr eine neue Toreinfahrt geben. Zum anderen müssten die Parkplätze dringend erneuert und befestigt werden, so dass man trockenen Fußes zur Anlage kommt. Doch es sieht aktuell nicht so aus, als ob es in dieser Sache zügig vorangehen wird.