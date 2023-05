Vor dem Bezirksliga-Spitzenspiel gegen den GSV Moers Kapitän Tim Beerenberg und die Budberger Aufstiegsträume

Interview | Rheinberg · Am Sonntag steht in Budberg das Topduell der Fußball-Bezirksliga an. Der SVB empfängt Tabellenführer GSV Moers. Beide Teams trennen zwei Punkte. Tim Beerenberg, der Kapitän der Gastgeber, übers Spitzenspiel, Aufstiegsansprüche und warum er die Binde am Saisonende an Jan Luca Häselhoff weiterreichen wird.

05.05.2023, 00:00 Uhr

Budbergs Spielführer Tim Beerenberg (l.) erwartet mit seinen Teamkollegen am Sonntag den GSV Moers zum Kreis-Derby. Mit dem SVB hat er schon mal in der Landesliga gespielt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Fabian Kleintges-Topoll

Am Sonntag, 15 Uhr, steigt das Topduell der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4, zwischen dem Tabellendritten SV Budberg (62 Punkte) und Spitzenreiter GSV Moers (64). Tim Beerenberg, Kapitän der Hausherren, glaubt weiter an den Aufstieg. Er kennt die Landesliga noch aus seinen Anfängen als Seniorenfußballer. Sein Amt als Spielführer wird der 30-Jährige nach der Saison niederlegen. Im Interview spricht Beerenberg über den Saison-Endspurt mit dem Kampf um die Meisterschaft.