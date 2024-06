Sylvia Wöscher und Jens Gosebrink holen Titel Doppel-Gold bei der DM fürs Triathlon Team Rheinberg

Jens Gosebrink vom Triathlon Team Rheinberg hat bei der Deutschen Meisterschaft in Münster über die Kurzdistanz gleich zwei Premieren erlebt. Der 39-Jährige gewann erstmals in seiner Karriere einen DM-Titel, zudem wurde er erstmals nach einem Wettkampf zur Dopingprobe gebeten. Der Weseler setzte sich in der Altersklasse (AK) 35 souverän in 1:56:56 Stunden durch. Der Zweitplatzierte kam über vier Minuten nach ihm ins Ziel. Und auch Gosebrinks Vereinskollegin Sylvia Wöscher nahm eine Goldmedaille bei der Siegerehrung in Empfang. Sie gewann in der AK 65 in 2:56:05 Stunden.