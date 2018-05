Lokalsport: SVS wäre mit einem "Dreier" gerettet

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Sonsbeck erwartet morgen Rellinghausen zum letzten Heimspiel. Christian Voicu vor der Rückkehr.

Vier Punkte mehr haben die Sonsbecker als die auf Platz 14 liegende Elf des SV Hönnepel/Niedermörmter, die den Relegationsrang belegt, gesammelt. Sollte der KFC Uerdingen am Sonntag in Mannheim den Aufstieg in die 3. Liga klarmachen - die Partie beginnt um 14 Uhr - würde es nur drei direkte Absteiger geben und Hamborn 07 (wie Hö./Nie. 34 Zähler) den Relegationsplatz einnehmen. Der SVS befindet sich also in einer komfortablen Lage. Thomas von Kuczkowski: "Wir haben eine gute Ausgangslage, es selber in der Hand, die Zukunft zu gestalten, und mit dem furiosen Sieg in Hamborn den Grundstein für den vorzeitigen Klassenerhalt gelegt." Zumal die Gäste "frei von der Leber wegspielen" können. So müsste die Motivation der Sonsbecker Mannschaft doch um einiges größer sein.