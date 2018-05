Lokalsport: SVM-Vorstand bleibt zusammen

Menzelen Weil keine Nachfolger in Sicht sind, macht die Führungsmannschaft weiter.

Sie haben gesucht, aber keine Kandidaten gefunden - die Vorstandsmitglieder des SV Menzelen, die eigentlich auf der Hauptversammlung ihre Ämter zur Verfügung stellen wollten. So bleibt alles beim Alten an der Clubspitze. Lediglich der Jugendvertreter-Posten wurde neu besetzt. Rund 60 Mitglieder kamen ins Lokal "Zur deutschen Eiche".

Clanzett thematisierte an dem Abend den Übungsleitermangel. Das Problem sei abteilungsübergreifend. "Wir müssen die Jobs attraktiver machen", sagte Clanzett. Attraktiver machen heißt in dem Fall, den Übungsleitern einen finanziellen Anreiz zu bieten. Der Vorsitzende hatte sich bei Concordia Ossenberg informiert, wie's da so läuft. Die Angebotspalette beim Rheinberger Club ist groß; dort zahlen die Sportler neben dem Mitgliedsbeitrag zusätzlich eine Kursgebühr.