Fußball-Kreisliga B : Trainer Kraft beschert Vyma einen Punkt

Kreis In der Gruppe 1 ließ Tabellenführer Neukirchen-Vluyn zwei Zähler in Xanten liegen. Lüttingen II gewann durch ein Tor von Patrick Smerz. Sonsbeck III tat sich schwer gegen Rheinberg.

In der Gruppe 1 traf der Vyma-Spielertrainer in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

SV Vynen-Marienbaum – FC Neukirchen-Vluyn 3:3 (1:2). Im Mittelpunkt der Partie stand Oliver Kraft. Der Vyma-Trainer hatte einen besonderen Anteil an der Punkteteilung gegen den Tabellenführer. Er gab als Spieler die Marschroute auf dem Platz vor. Darüber hinaus trug sich der Routinier noch in die Torschützenliste ein. Weit in der Nachspielzeit tauchte der Coach nach Vorarbeit von Robin Pils alleine vor Keeper Thomas Wilbers auf und schob den Ball zum Ausgleich in die Maschen. Der Jubel war nach einer hektischen Schlussphase groß. „Wir haben in diesem Spiel definitiv mehr gewonnen als verloren“, resümierte Kraft. Lutz Peters und Pils erzielten die weiteren Heimtore. Auf der Gegenseite netzten Samir Jabri, Konstantin Stepanow und Ajdin Mehinovic.