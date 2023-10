Vor Duell mit dem Oberliga-Schlusslicht SV Sonsbeck schiebt die Favoritenrolle von sich

Losing hat den Trainerwechsel zur Kenntnis genommen – er spielt in seinen Planungen und Überlegungen jedoch keine Rolle: „Wir wollen unser Ding durchziehen, die Tabellensituation interessiert uns nicht. Die Liga ist so ausgeglichen, es wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe sein.“ In der vergangenen Saison trennten sich Sonsbeck und St. Tönis in beiden Meisterschaftspartien und in einem Freundschaftsspiel jeweils unentschieden.