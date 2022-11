FVN-Pokal : SVS will Vereinsgeschichte schreiben

Sonsbeck Der Sonsbecker Fußball-Oberligist kann heute erstmals das Halbfinale des Niederrheinpokals erreichen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen den Ligakonkurrenten Ratingen 04/19. Es winkt ein Duell mit dem Regionalligisten RW Oberhausen.

Bei einem Triumph würden die Sonsbecker auf den Sieger der Partie zwischen ASV Mettmann (Bezirksliga) und Rot-Weiß Oberhausen treffen. Somit könnte es zu einem möglichen Halbfinale gegen den Regionalligisten kommen. „Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. Die Mannschaft kann außergewöhnliches schaffen“, sagt Losing, der schon in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft ein Highlight in der dritten Runde des FVN-Pokals feiern durfte. Vor 2500 Zuschauern präsentierten sich die Sonsbecker gut, waren lange ebenbürtig und unterlagen dem Drittligisten MSV Duisburg nur mit 0:3.

Die bislang erfolgreichste Saison im Niederrheinpokal spielte der SVS vor zehn Jahren. Unter Ex-Trainer Horst Riege lieferten sich die Rot-Weißen in der Saison 2011/2012 auch schöne und erfolgreiche Pokalduelle, die vielen noch in Erinnerung geblieben sind. Im Februar 2012 schossen Danny Rankl (2) und Jan-Paul Hahn in der dritten Runde den Traditionsclub Schwarz-Weiß Essen mit 3:2 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb. Erst im Viertelfinale musste man sich dem KFC Uerdingen (NRW-Liga) mit 1:4 geschlagen geben. Trotz Führung durch Rankl reichte es nicht zum Weiterkommen.

Das soll heute anders werden. Obwohl die Losing-Elf in der Liga in Ratingen mit 1:4 das Nachsehen hatte, möchten die Hausherren vor eigenem Publikum für eine Überraschung sorgen. „Ratingen ist ein dicker Brocken und gehört zu den spielstärksten Mannschaften in der Liga. Aber es ist ein Pokalspiel, in dem alles passieren kann. Wir müssen alles reinhauen. Egal ob 90, 120 Minuten oder mehr. So eine Chance bekommt man selten. Deshalb wollen wir gerne das nächste Ziel erreichen“, so Losing.