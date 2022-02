Leichtathletik : SV Sonsbeck will den 34. Waldlauf am 20. März ausrichten

SV Sonsbeck will den 34. Waldlauf am 20. März ausrichten

Sonsbeck Die Online-Anmeldung für die Rennen durch den Winkelschen Busch ist schon freigeschaltet. Wegen der Pandemie war die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen.

Wegen der Corona-Vorgaben fiel auch der Frühjahrswaldlauf des SV Sonsbeck in den vergangenen beiden Jahren aus. Am Sonntag, 20. März 2022, soll die 34. Auflage im Winkelschen Busch stattfinden. Die Online-Anmeldung ist freigeschaltet. „Wir sind guter Dinge, dass es klappt. Eine Veranstaltung unter der 2G-Plus-Regel wäre allerdings nicht durchführbar. Dafür gibt es zu viele offene Punkte am alten Sportplatz und entlang der Strecke“, sagte Cheforganisator René Niersmann. Der SVS wird das Startgeld erst eine Woche vorher, also am 13. März, einziehen.