Fußball-Oberliga Sebastian Leurs arbeitet beim SV Sonsbeck an seinem Comeback

Die Essener gehören zu den stärksten Teams der Pberliga und haben nach drei Pflichtspiel-Niederlagen zum Re-Start zuletzt aber mit dem 7:0-Kantersieg beim Cronenberger SC zurück in die Spur gefunden. Aktuell steht das Team von Trainer Damian Apfeld auf dem dritten Platz und möchte sich vor dem eigenen Publikum für das 0:1 in Sonsbeck revanchieren. Essens Trainer sagte zum überzeugenden Auftritt in Cronenberg: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und standen von Anfang an kompakter. Genauso hatten wir uns das vorgestellt und das war auch unsere Marschroute. Gut ist, dass wir endlich mal wieder zu Null gespielt haben. Wir sind jetzt hoffentlich wieder zurück in der Erfolgsspur. Der Sieg sollte uns Selbstvertrauen für das Spiel gegen Sonsbeck geben. Wir müssen so weiterspielen, wie wir es in Cronenberg getan haben. Hinten müssen wir wieder sicher stehen und gut gegen den Ball agieren.“