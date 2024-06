Fußball-Oberligist holt MSV-Stürmer SV Sonsbeck verpflichtet die Neuzugänge vier bis sechs

Sonsbeck · Philip Pokora, Shawn Kiyau und David Somodi schließen sich dem Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck an. Alle drei spielten in der vergangenen Saison in U19-Mannschaften. Kiyau soll in die Fußstapfen von Top-Torjäger Felix Geisler treten.

07.06.2024 , 13:46 Uhr

Philip Pokora, Shawn Kiyau und David Somodi (Mitte v.l.) werden in der neuen Saison für den SV Sonsbeck auflaufen. Beim Fototermin waren auch Spielberater Gerald Siebert (l.) und Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter des Oberligisten, dabei. Foto: SV Sonsbeck

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg