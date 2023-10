0:4 beim VfB Homberg Der SV Sonsbeck bleibt weiter glücklos

Sonsbeck bemühte sich zwar. Jedoch zeigten sich die Homberger kaltschnäuziger. Nach einem langen Ball durch die Sonsbecker Viererkette schaltete Ulrich am schnellsten und erzielte das 3:0 (72.). Nur zwei Minuten später scheiterte Keisers mit einem Kopfball am Homberger Aluminium. Mit dem Schlusspfiff erhöhte Marcel Kretschmer noch auf 4:0. „Es war ein umkämpftes Spiel, in dem wir eigentlich gut drin waren. Aber wir haben uns wieder einmal zu wenig Torchancen erspielt und der Gegner bestrafte unsere Fehler erneut eiskalt. Bei 0:4 fehlen mir die Argumente, sodass der Sieg am Ende auch in Ordnung ist“, so Losing.