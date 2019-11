Neuer Jahresvertrag : SV Sonsbeck verlängert vorzeitig mit Trainer Heinrich Losing

Sonsbeck Der Trainer habe den Weg des Umbruchs begonnen und soll ihn nun auch zu Ende bringen. Man vertraue Losing und seinen Ideen, heißt es von Seiten des Vereins.

(ego) Heinrich Losing und der Fußball-Landesligist SV Sonsbeck haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Der Vertrag von Losing werde vorzeitig um ein Jahr verlängert, teilte der SV Sonsbeck mit. So wird Losing auch in der kommenden Spielzeit das sportliche Zepter in der Hand halten und die Geschicke der Landesliga-Mannschaft verantworten.