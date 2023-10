0:2-Niederlage gegen den FC Büderich SV Sonsbeck bleibt wiederholt ohne eigenen Treffer

Der SV Sonsbeck ist endgültig in die Krise abgerutscht. Nach zuletzt vier Pflichtspielen in Folge ohne eigenen Torerfolg gelang dem Team von Trainer Heinrich Losing auch am Sonntag im Kellerduell der Fußball-Oberliga kein Treffer. So unterlag SVS dem FC Büderich auf eigenem Platz mit 0:2 (0:1).