Fußball-Oberliga SV Sonsbeck lässt wichtige Punkte liegen

Die Gäste drückten dem Spiel von Beginn an ihren Stempel auf und ließen die starke Hamborner Offensive um Ex-Profi und Kapitän Tim Golley nicht in die Partie kommen. Nach einem Freistoß von Jannis Pütz verfehlte Robin Schoofs per Kopf das Tor nur um Haaresbreite (3.). Klaus Keisers scheiterte nach toller Vorlage von van de Loo am stark aufgelegten Marius Delker im Hamborner Tor (6.). Aus dem Nichts dann die Führung für die Hausherren. Der eingewechselte Marco de Stefano verwertete, nach einem langen Abschlag von Delker und Kopfballverlängerung von Kevin Menke, zum 1:0 (22.).