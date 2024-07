Paarungen stehen fest So sieht die erste Runde im Fußball-Niederrheinpokal aus

Die erste Runde der Männer steigt am Sonntag, 11. August. Das Spiel des MSV Duisburg bei Blau-Weiß Dingden wird aber einige Tage eher stattfinden, da sich die Zebras dann schon mitten im Meisterschaftsbetrieb befinden. Die zweite Runde findet am 8. September statt. Weiter geht es am 13. Oktober mit dem Achtelfinale, am 17. November folgt das Viertelfinale. Im kommenden Jahr am Sonntag, 23. März, werden die Halbfinals ausgetragen. Das Endspiel findet wieder im Rahmen des Finaltags der Amateure am 24. Mai 2025 statt.