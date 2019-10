Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck tritt auf der Stelle

Sonsbeck Das Heimspiel gegen den ASV Süchteln endete 1:1. Die Führung der Rot-Weißen fiel in der 87. Minute, der Ausgleich in der Nachspielzeit.

Auf dieses Heimspiel hatte sich Heinrich Losing gefreut. Der Trainer des SV Sonsbeck stand von 2015 bis Mitte 2019 an der Seitenlinie jener Mannschaft, die sich jetzt im Willy-Lemkens-Sportpark vorstellte. Doch auch gegen seinen Ex-Club gab’s kein Erfolgserlebnis. Der 40-Jährige und sein Team mussten sich auf Kunstrasen mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Seit nunmehr fünf Spielen warten die Rot-Weißen in der Meisterschaft auf einen Sieg. Die Abstiegszone rückt immer näher.

Doch Süchteln berappelte sich nochmal und schlug in Person von Nando Di Buduo zurück. In der Nachspielzeit musste der SVS doch noch den späten Ausgleich hinnehmen. Mit Blick auf die Entstehung des Gegentors sprach der Trainer von „Fehlern, die so nicht passieren dürfen“. Großartig bedient war Losing aber nicht, beide Teams hatten ihre gute Phasen in einer ausgeglichenen Partie. Das Remis war leistungsgerecht, auch wenn ein Sieg durchaus drin war.