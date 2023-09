Richtungsweisendes Duell mit Büderich SV Sonsbeck will den Aufsteiger in Schach halten

Nach zwei Siegen zum Saisonstart folgten vier Niederlagen für den kommenden Gegner. Zuletzt trennte sich der FCB mit 2:2 von Union Nettetal. Die Meerbuscher spielen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Oberliga – in der Saison 2021/22 waren sie sogar noch Bezirksligist. Dank zweier Meisterschaften in Folge stürmte die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert in die fünfthöchste Klasse und hat sich namhaft verstärkt. Mit Kevin Weggen, Dennis Wegner und Lukas van den Bergh sind Spieler gekommen, die einige Jahre in der Regionalliga aufliefen. Ein Wiedersehen gibt es mit Sebastian Santana, der in der Saison 2014/2015 beim SVS spielte und seit Sommer beim FC im Kader steht.